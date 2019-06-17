Ataşehir’de sabah saatlerinde yangın

-- Etkilenen vatandaşlar

-- Vatandaşla röp

-- Cep telefonu görüntüsü



( İSTANBUL )- Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde yangın çıktı- Güne alev ve dumanla uyandılar İSTANBUL



- Sabah saatlerinde Ataşehir’de çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, 112 Acil servis ekipleri de kurtulanlara olay yerinde müdahale etti. Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerindeki bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar güçlükle kendilerini sokağa attı. Uykusu ağır olanlar ise evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, diğer mahalle sakinleri tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi.

O anlar, televizyon programından eve dönen vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kurtulan vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolüne alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, iki kişinin dumandan etkilendiğini öne sürdü. Öte yandan yanan dairede yabancı uyruklu şahısların yaşadığı ifade edildi.

