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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ataşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında olay Haberi

Ataşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında olay Haberi

Arbede

Doğalgaz Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Arbede Polis Ekipleri 

-Kolunu bükmesi
-Polisin araya girmesi
-Ağlayanlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Bina sakinleri doğalgaz ekiplerini engellemeye çalıştı, çevik kuvvet araya girdi İSTANBUL

- Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde riskli binanın boşaltılması sırasında bina sakinleri ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı. Doğalgazı kesmeye çalışan bir görevliye bina sakinleri saldırmaya çalışırken, araya çevik kuvvet polisleri girdi. Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan apartmanın iddiaya göre riskli olduğu için yıkım kararı geldi. Bunun üzerine tebligat yapılmasının ardından sabah saatlerinde belediye ekipleri çevik kuvvet polisi ile binaya geldi. Gaz ve elektriklerin kesilmesi için görevliler çalışma başlattı. Başlayan çalışma sırasında bina sakinleri görevlilerle tartıştı. Bir bina sakini gazı kesmeye çalışan görevlinin kolunu bükmeye çalıştı. Araya giren çevik kuvvet polisleri şahısları engelledi. Ardından polis ekipleri eşliğinde binaya giren görevliler doğalgaz ve elektriği keserken, binanın yıkımının yakın zamanda yapılacağı öğrenildi. (MB-EY
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