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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de poşet içerisinde bulunan el bombasına benzer demir polisi alarma geçirdi

Ataşehir’de poşet içerisinde bulunan el bombasına benzer demir polisi alarma geçirdi

Olay yerinden görüntü

Polis El Bombası Polis Ekipleri 

-Poşetten görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de sokak içerisinde bir poşet içerisinde bulunan el bombasına benzeyen demir polisi alarma geçirdi. Bomba İmha Uzmanı tarafından yapılan incelemenin ardından herhangi bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı. Olay, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Bingöl Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen boyacılar bir poşet içerisinde el bombasına benzeyen demir parçalarını görünce polis ekiplerini arayıp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipler çevreye şerit çekerek önlem aldı. Bomba İmha Uzmanı ise poşet üzerinde incelemede bulunduktan sonra demir parçası olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlenirken, demir parçaları emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (MB-
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