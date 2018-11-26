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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ataşehir'de okul yangını - İSTANBUL

Ataşehir'de okul yangını - İSTANBUL

- Genel ve detay görüntülerAtaşehir'de okul yangını - Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, okul tatil edildiİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, okulda eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre Örnek Mahallesi, İncirliova Sokak'ta bulanan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu'nda, elektrik panolarından çıktığı öğrenilen yangın üzerine, itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.Ekipler okulda duman tahliyesi yaparken, öğrenciler okula alınmadı.Hasar meydana gelen okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Sağlık Ekibi Okul Tatil Öğrenciler Okul Yangını 

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