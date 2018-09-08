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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir'de kumar operasyonu

Ataşehir'de kumar operasyonu

Yakalanan şüphelilerden görüntü

Asad Akalan Harekete Geç 

-Bilgisayarlardan görüntü

( İSTANBUL )- Kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan 2 kişi mahkemeye sevk edildi İSTANBUL

- Ataşehir'de yasadışı kumar oynandığı belirlenen 2 adrese yapılan operasyonlarda kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan G.E. ve E.İ. isimli erkek şahıslar ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Ataşehir'de 2 farklı adreste yasadışı kumar oynandığı yönünde bilgi alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 2 farklı adrese yapılan operasyonlarda kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan G.E. ve E.İ. isimli erkek şahıslar ile kumar oynadıkları tespit edilen 17 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 26 adet bilgisayar ile bin 600 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 17 şahsa Kabahatler Kanunundan işlem yapılırken, G.E. ile E.İ isimli şahıslar ise “Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçlarından mahkemeye sevk edildi.
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