Ataşehir’de kontrolden çıkan araç kamyonete çarptı: 2 yaralı İzle

-Annenin sinir krizi geçirmesi

-Vatandaş röp

-Olay yerinden detay görüntü



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Ataşehir’de seyir halindeyken kontrolünü kaybeden araç, önünde bulunan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de duvara çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan genç kız ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralanan kızın annesi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza, Ataşehir Mustafa Kemal Caddesi Çevreyolu sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Başsöz’un kullandığı 34 VM 3384 plakalı hafif ticari araç, alt geçide girdiği sırada kontrolünü kaybetti, önünde seyir halinde bulunan 34 UN 0089 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet de duvara çarparak durabildi. Kazada, aracın ön yolcu kısmında oturan genç kız yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Hidayet Aslan ambulansa alınarak tedavi edildi. Annesi sinir krizi geçirdi Kazayı duyup olay yerine gelen genç kızın annesi, sinir krizi geçirdi. Kadını yakınları ve olay yerindeki vatandaşlar sakinleştirdi. Mecit Tiryaki isimli bir vatandaş, “Direksiyon kilitlenince arkadan vurmak zorunda kalıyor kamyonete. Yanında bulunan kız yaralandı. Ambulans hemen götürdü. Olay anını görmedim. Evdeydim, sesi duyup koştum hemen yardım etmek için” dedi.

(GE-EY-



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