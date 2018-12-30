Ataşehir’de kapkaç dehşeti kamerada

-Görgü tanığı röportaj

-Olay yerinden görüntü



( İSTANBUL )- Bankadan para çeken kadının çantasını alarak kaçmaya çalıştılar- Çantasını bırakmayan kadın hafif yaralandı- Paniğe kapılan kapkaççılar, bir motosikleti ezerek olay yerinden kaçtı İSTANBUL - Ataşehir’de bankadan çıkan kadının çantasını otomobille çalmaya çalışan kapkaççılar dehşet saçtı. Çantasını bırakmayan kadın sürüklenerek hafif yaralanırken, paniğe kapılan kapkaççılar bir motosikleti ezerek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Cuma günü Ataşehir Barbaros Mahallesi’nde yaşandı. Eşiyle birlikte bankadan çıkan kadının yanına otomobille yaklaşan kapkaççılar, çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını bırakmayan kadın, yerde sürüklenerek hafif şekilde yaralandı. Paniğe kapılan kapkaççılar ise aracın direksiyonunu kaybederek kaldırıma çıktı. Bir motosikleti ezen zanlılar, olay yerinden kaçtı. Kapkaç dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının direnerek çantasını vermemek için mücadele ettiği, otomobildeki kapkaççıların ise paniklediği görülüyor. Sürücü koltuğundaki kapkaççının panik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil kaldırıma çıkarak, park halindeki bir motosikleti altına alıyor. Motosikletin bir süre otomobilin altında sürüklendiği, daha sonra kapkaççıların motosikletten kurtularak hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor. Olay sırasında sokakta bulunan motosiklet sürücüsü Mazlum Akgül, “Kadının çantasını çalmaya çalışmış. Ben de görür görmez peşinden koştum. Olay sırasında bizim motosikletimizin birini ezdi. Motosikletle peşinden gittim ama yetişemedim. Kayıplara karıştılar” diye konuş

