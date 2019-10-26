Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kamerada İzle

Ataşehir’de iki aile arasında kemerli, tekmeli yumruklu kavga kamerada İzle

Kavga anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Saldırı 


- Ataşehir’de birbirlerine kemerle, tekme ve yumrukla saldıran iki ailenin üyeleri ortalığı savaş alanına çevirdi. Polisin ayırmakta güçlük çektiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, iddiaya göre Ataşehir İçerenköy Mahallesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı. İki ailenin fertleri sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı şahısların da kemerleri ile karşısındakilere saldırdığı görüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerine saldıranları ayırmakta güçlük çekti. Daha sonra polisin çabasıyla taraflar ayrıldı. Kavgaya karışan şahıslardan bazılarının hafif şekilde yaraladığı öğrenildi. İki grubun birbirlerine kemer tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar birbirlerine kemerle ve tekme yumruklarla saldırıyor. Polis ekipleri de kavgayı ayırmaya çalışıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı