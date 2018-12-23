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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ataşehir’de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı Video

Ataşehir’de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı Video

-Olay yerinden detaylar

Gece Kulübü Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

--Gece kulubunden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar
--Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar
--Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de bir gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay, 03.30 saatlerinde, Ataşehir, Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübüne eğlenmek için gelen bir grup, gece kulübünde taşkınlık çıkardı. Taşkınlık çıkaran grubu gece kulübünün güvenlik görevlileri dışarı çıkarttı. Burada bir süre güvenlik görevlileri ile tartışan grup, gece kulübünden ayrıldı. Yarım saat sonra geri döndüler İddiaya göre yarım saat sonra gece kulübüne geri dönen grup, ellerinde ki silahlar ile gece kulübüne doğru rastgele ateş etmeye başladı.
Ateş eden grup, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. 5 kişi yaralandı Silahlı saldırı sonrası, kurşunlar 5 kişiye isabet ederken olay yerinde bulunan araçlara ve gece kulübüne de isabet etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı Olay sonrası çevrede geniş güvenlik alınmasının ardından , olay yeri inceleme ekipleri gece kulübü ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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