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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de feci kaza: İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs ile otomobil çarpıştı İzle

Ataşehir’de feci kaza: İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüs ile otomobil çarpıştı İzle

Otobüsten görüntü

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Otomobilden görüntü
-röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU)- Kaldırıma çıkıp trafik ışıklarına çarpan otobüs havada asılı kaldı- Kazada bir yolcu yaralandı İSTANBUL

- Ataşehir’de bir otomobil ile İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait içi yolcu dolu otobüsün çarpıştığı kazada faciadan dönüldü. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp trafik ışıklarına ve reklam panosuna çarpan otobüs havada asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolculardan biri yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.Ataşehir’de Atatürk Bulvarı'nda saat 09.15 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait A.E. yönetimindeki içi yolcu dolu otobüs, yoldaki O.Ş. yönetimindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs kaldırıma çıkarak trafik ışıklarına ardından reklam panosuna çarptı. Faciadan dönülen kazada otobüsün önü havada asılı kalırken yolculardan biri de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen araçlar ve olay yeri kazanın boyutunu gözler önüne serdi.Kazaya karışan otomobil şoförü, “Ben yavaş yavaş ilerliyordum. Otobüs arkadan tekrar ve tekrar çarptı. Sonra devam eti ve buraya çıktı. Bir kişi yaralı galiba, hastaneye götürüldü” dedi.

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