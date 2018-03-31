Ataşehir’de fabrika yangını korkuttu Haberi

-yükselen dumanların görüntüsü

-röportaj

-yaralıya müdahale edilmesi

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-detaylar



( İSTANBUL ) - Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı İSTANBUL



- Ataşehir’de inşaat malzemelerinin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan inşaat malzemelerinin üretimini yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangını gören bir vatandaş, “Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. 1-2 arkadaşı hastaneye gönderdik ama durumları iyi” dedi.

Dumandan etkilenerek ambulansa alınan fabrika çalışanı, “Bir anda ses geldi. Yangının ardından 3-4 dakika içeride kaldım” şeklinde konuştu.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

