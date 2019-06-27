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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ataşehir’de engellilerin evleri ücretsiz boyanıyor İzle

Ataşehir’de engellilerin evleri ücretsiz boyanıyor İzle

boyama çalışmaları

Pons Engelli Vatandaş 

-engelli vatandaşla röp.
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi ve Ataşehir Kent Konseyi’nin işbirliğiyle başlatılan yeni uygulamayla maddi imkânsızlık yaşayan engelli vatandaşların evleri ücretsiz olarak boyanıyor. Akıtan çatılar ve rutubet gibi nedenlerle tavan ve duvar boyalarında bozulma olan evlerde yaşayan engelliler, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi’ne başvurarak randevu alıyorlar. Ardından belediyenin sağladığı boyama ekipleri sabah evlere giriyor, eşya ve yerleri boya düşmemesi için naylonla kaplıyor, tavan ve duvarları boyuyor, akşamına da yeni haliyle teslim ediyor. Her hafta bir evin boyanacağı hayata renk katan bu uygulamada, ihtiyaç sahibi engelliler Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi tarafından belirleniyor. Bir boya firmasının sponsor olduğu uygulamayla, belediye ve derneklerin kendilerini desteklediğini gören engelli vatandaşlar, daha iyi hissediyorlar. Evi boyanan 68 yaşındaki Hüseyin Yegül, "39 yıldır bu mahalledeyim. Ataşehir'de Sakatlar Derneği var. Arkadaş tavsiye etti sağ olsun. Hizmetten memnunuz. 2009'dan beri temizlik bakımından, yol bakımından" dedi.
Ataşehir’de ikamet eden ve maddi durumu yetersiz olan engelli vatandaşlar bu uygulamadan yararlanmak için, Türkiye Sakatlar Derneği Ataşehir Şubesi’nin 0216 336 11 32 telefon numarasıyla iletişime geçebilirler.
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