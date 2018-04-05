Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ataşehir’de demir hırsızları kamerada

Ataşehir’de demir hırsızları kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Alınan röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- 1 yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşayan adam yardım bekliyor İSTANBUL

- Ataşehir’de bir yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşayan vatandaş, 20 bin liralık zarara uğradığını ifade ederken, hırsızlık şüphelisi şahıslar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık olayı Ataşehir’de yaşandı. Demir işleri ile uğraşan Muammer Saraçoğlu isimli vatandaş, 1 yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşadı. Oturduğu evi iş yeri olarak da kullanan Saraçoğlu’nun çoğunlukla demir olan malzemelerini gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi şahıslar, gece vakitlerinde 2 kez girdikleri yerde toplam maliyeti 20 bin lira olan tel örgü, direkler sıcak hava perdesi ve araba yıkama makinesini çaldı. Saraçoğlu, yaşadığı hırsızlık olayı sonrası polise başvurduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Defalarca olayı ile karşı karşıya geldiğini ifade eden Muammer Saraçoğlu, “ İnadına inadına bu üçüncü kez oldu soyuluyor. Ben çelik işi yapıyorum demirciyim. Artan malzemeleri de dükkanım olmadığı için bahçemde muhafaza ediyorum. Son çalınan tel örgü ve direkleri de burada muhafaza ettim. Ama yine de buradaki çekçekçiler tarafından çalındı. Alt katta güvenlik kamerasını kırarak içeri girmişler. Bir tane sıcak hava perdesi bir tane araba yıkama makinesi aşağı yukarı 200 - 300 metre seyyar kablo götürüyorlar” dedi.
Hırsızlar güvenlik kamerasında Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık olayında kağıt toplama arabası ile gelen şüpheli şahısların gece vakti apartmanın içine girip malzemeleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor. (MB-MD-EY
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı