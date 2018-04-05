Ataşehir’de demir hırsızları kamerada

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( İSTANBUL - ÖZEL)- 1 yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşayan adam yardım bekliyor İSTANBUL



- Ataşehir’de bir yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşayan vatandaş, 20 bin liralık zarara uğradığını ifade ederken, hırsızlık şüphelisi şahıslar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği hırsızlık olayı Ataşehir’de yaşandı. Demir işleri ile uğraşan Muammer Saraçoğlu isimli vatandaş, 1 yılda 2 kez hırsızlık şoku yaşadı. Oturduğu evi iş yeri olarak da kullanan Saraçoğlu’nun çoğunlukla demir olan malzemelerini gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi şahıslar, gece vakitlerinde 2 kez girdikleri yerde toplam maliyeti 20 bin lira olan tel örgü, direkler sıcak hava perdesi ve araba yıkama makinesini çaldı. Saraçoğlu, yaşadığı hırsızlık olayı sonrası polise başvurduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.



Defalarca olayı ile karşı karşıya geldiğini ifade eden Muammer Saraçoğlu, “ İnadına inadına bu üçüncü kez oldu soyuluyor. Ben çelik işi yapıyorum demirciyim. Artan malzemeleri de dükkanım olmadığı için bahçemde muhafaza ediyorum. Son çalınan tel örgü ve direkleri de burada muhafaza ettim. Ama yine de buradaki çekçekçiler tarafından çalındı. Alt katta güvenlik kamerasını kırarak içeri girmişler. Bir tane sıcak hava perdesi bir tane araba yıkama makinesi aşağı yukarı 200 - 300 metre seyyar kablo götürüyorlar” dedi.

Hırsızlar güvenlik kamerasında Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık olayında kağıt toplama arabası ile gelen şüpheli şahısların gece vakti apartmanın içine girip malzemeleri aldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor. (MB-MD-EY

