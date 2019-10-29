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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ataşehir’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Ataşehir’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Yürüyüş

Dayatma Devrim Güneşli Yobaz Doğuş 

-Konuşma
-Konser

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Fener alayı yürüyüşüne katılan çok sayıda Ataşehirli, Cumhuriyet için yürüdü, ardından Mor ve Ötesi konseri ile müziğe doydu. Ataşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği etkinliklerle kutladı. Ataşehirli çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü kutlamalarında coşkulu anlar yaşadı. ‘Işığı ışığımız, adı andımız’ sloganıyla hazırlanan kutlama programında Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile beraberindeki vatandaşlar, Ataşehir Bulvarı üzerinde bir araya gelerek Fener Alayı yürüyüşüne katıldı.
Çok sayıda Ataşehirli, Cumhuriyet için yürüdü. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sadece Ataşehir'de değil Türkiye'nin il ve ilçelerinde kadın erkek genç yaşlı demeden en büyük bayrağımızla geçmişimizle övünüyor yüreklerimizde yayılan cesaret ve güven içinde yürüyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı daha gür sesle haykırıyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti yaşasın gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları. Sevgili vatandaşlarım Cumhuriyetin meşalesi karanlığa karşı aydınlığın kötülüğe karşı iyliğin köleliğe karşı başkaldırının simgesidir. 96 yıldır yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet meşalesi bağımsızlığından ödün vermeyen, dayatmalara boyun eğmeyen egemenliğe sahip çıkan Anadolu halkının umududur, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine yürekten inanmış milyonların güneşli günlere olan inancıdır. Cumhuriyet bilgisizliğe bağnazlığa yobazlığa yoksulluğa çaresizliğe karşı verilmiş mücadeledir. 29 Ekim bir doğuşun bir mucizenin yıldönümüdür. Çocuklarımızın aydınlık yarınları için yılgınlığa düşmeden umutsuzluğa kapılmadan mücadele edip Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. ne Atatürk'ten ne de Cumhuriyetin aydınlık yolundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

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