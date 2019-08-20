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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Ataşehir'de 'çöp evde' temizlik - İSTANBUL

Ataşehir'de 'çöp evde' temizlik - İSTANBUL

Ataşehir'de "çöp evde" temizlik - İSTANBUL - Boşaltılan evden detaylarİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de çöp biriktirilen ev, belediye ekiplerince temizlendi.Alınan bilgiye göre, Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi Cem Sultan Sokak'ta bulunan 4 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu, polis ve belediye ekiplerine bildirdi.Polisin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binaya giren Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, giriş ve 1. kattaki evlerin çöplerle dolu olduğunu gördü.Ev sahibi ile eşinin ve çocuklarının dışarı çıkarılmasının ardından çöpler, belediye temizlik işçileri tarafından kamyonlara yüklendi.Çöplerin taşınmasının ardından belediye ekipleri, evde ilaçlama yaptı.

Polis Bild Güvenlik Önlemi Çöp Ev Nadan 

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