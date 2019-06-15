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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de cezaevi firarisi şahıs yakalandı İzle

Ataşehir’de cezaevi firarisi şahıs yakalandı İzle

Şahsın getirilişi

( İSTANBUL )- Şahsın toplam 20 suçtan aranma kaydı olduğu belirlendi İSTANBUL

Akalan Hapis Cezası Madde Bağımlısı Hırsız Polis Ekipleri 


- Ataşehir’de elindeki kesici aletle çevredekileri tehdit eden şahıs polis ekiplerince yakalandı. Haydar K. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu, toplam 20 suçtan aranma kaydı olduğu ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu aldığı belirlendi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ataşehir Mimar Sinan Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde vatandaşlar, madde bağımlısı olan ve elindeki kesici aletle çevreyi tehdit ettiğini söyleyen bir şahsın olduğu ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Haydar K. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu ve mala zarar verme, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık ve benzeri toplamda 20 suçtan aranma kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca şahsın 38 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu belirlendi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EY
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