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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Ataşehir'de buzdolabına saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi

Ataşehir'de buzdolabına saklanmış halde uyuşturucu ele geçirildi

polisin adrese girmesi

Sürücü Belgesi Uyuşturucu Madde Sahte Kimlik Harekete Geç Polis Ekipleri 

-buzdolabından uyuşturucu çıkması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir'de polis ekipleri, bir adreste yatıkları aramalarda buzdolabına saklanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirdi. Ataşehir'de uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan bir şahsın ifadesinde, Fındıklı Mahallesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından adreste yapılan aramalarda buzdolabına saklanmış halde 850 gram kokain, 22 bin 50 adet exstasy hap, 1 adet sahte kimlik belgesi, 1 adet sahte sürücü belgesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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