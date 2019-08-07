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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir'de araç yangını - İSTANBUL

Ataşehir'de araç yangını - İSTANBUL

- Aracın söndürülmesinden detaylarAtaşehir'de araç yangını - Hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de hareket halindeki bir otomobilde çıkan yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Yolu'nda Y.A. idaresindeki 34 SV 2686 plakalı özel otomobilin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde iken motor kısmı alev aldı.Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine doğru oluşan yoğun trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis Araç Yangını Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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