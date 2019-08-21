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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de alışveriş merkezinde yangın paniği

Ataşehir’de alışveriş merkezinde yangın paniği

Otoparkta yayılan dumanlar

Alışveriş Yangın Paniği Alışveriş Merkezi Trol 

-Olay yerinden detay
-İtfaiye ekiplerini görüntüsü
-Otoparktan çıkan araçlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de bir alışveriş merkezinin otopark katında bulunan bir depoda kabloların yanmasıyla yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otoparkı dumanlar kapladığı görüldü.
Ataşehir’de bulunan bir alış veriş merkezinin otopark katındaki bir depoda saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi. Depodaki kabloların alev almasıyla çıkan yangın nedeniyle otoparkı yoğun duman kapladı. Otoparkta bulunan görevliler yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altona alındı.
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