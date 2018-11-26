Atanmayı bekleyen öğretmen 7. kattan düşerek hayatını kaybetti Haberi

-Hastanede annesinin ağlaması

-Cesedin sedyeyle taşınması

-Hastaneden görüntü

-Tokgöz’ün açıklamaları

-Merve Alver'in fotoğrafı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da oturdukları apartmanın yedinci katından düşen 31 yaşındaki atama bekleyen öğretmen hayatını kaybetti. Olay, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı ile Ağabali Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Gülsu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; cam silmek için pencereye çıkan genç öğretmen Merve Alver, yedinci kattan düşerek beton zemine çakıldı. Babası Hasan Alver'in feryatları üzerine apartman sakinleri 112'ye haber verdi. Ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarih öğretmeni olduğu söylenen Merve Alver'in annesi Remziye Alver, hastanede sinir krizleri geçirdi. Alver'in bekar olduğu öğrenildi. "Babası koşa koşa aşağı geldi" Apartman görevlisi Murat Tokgöz, "Kahvaltı için evlerine servis yaptım. Kahvaltıdan sonra cam silmeye başlamış. Ondan sonra aşağı düşmüş. Anne-babasının söylemesi bu. Babası koşa koşa aşağı geldi. Ben evdeydim. Öğretmendi ama atama bekliyordu. Burada yaşıyordu. 7'nci kattan düştü" dedi.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

