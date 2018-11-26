Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Atanmayı bekleyen öğretmen 7. kattan düşerek hayatını kaybetti Haberi

Atanmayı bekleyen öğretmen 7. kattan düşerek hayatını kaybetti Haberi

Apartmandan ve düştüğü yerden görüntüler

Hastane Öğretmen Genç Öğretmen 

-Hastanede annesinin ağlaması
-Cesedin sedyeyle taşınması
-Hastaneden görüntü
-Tokgöz’ün açıklamaları
-Merve Alver'in fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da oturdukları apartmanın yedinci katından düşen 31 yaşındaki atama bekleyen öğretmen hayatını kaybetti. Olay, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı ile Ağabali Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Gülsu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; cam silmek için pencereye çıkan genç öğretmen Merve Alver, yedinci kattan düşerek beton zemine çakıldı. Babası Hasan Alver'in feryatları üzerine apartman sakinleri 112'ye haber verdi. Ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tarih öğretmeni olduğu söylenen Merve Alver'in annesi Remziye Alver, hastanede sinir krizleri geçirdi. Alver'in bekar olduğu öğrenildi. "Babası koşa koşa aşağı geldi" Apartman görevlisi Murat Tokgöz, "Kahvaltı için evlerine servis yaptım. Kahvaltıdan sonra cam silmeye başlamış. Ondan sonra aşağı düşmüş. Anne-babasının söylemesi bu. Babası koşa koşa aşağı geldi. Ben evdeydim. Öğretmendi ama atama bekliyordu. Burada yaşıyordu. 7'nci kattan düştü" dedi.
Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı