Atamkulov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı - Çavuşoğlu (2) - NUR SULTAN
- Toplantıdan görüntüler - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıNUR SULTAN (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türkiye - Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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