Atakum sahili havadan böyle görüntülendi... Türkiye’nin 4 bir yanından gelen turistler denizin tadını çıkardı

-Sahilden detaylar

-Vatandaşların konuşması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Ramazan Bayramı nedeniyle bayram tatilinde arkadaşları ve ailesiyle birlikte güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Samsun Atakum sahiline akın etti. Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından Samsun’a tatile gelen vatandaşlar, denizin tadını çıkardı. Ramazan Bayramının ilk gününde eş dost ve akraba ziyaretinin ardından bayramın ikinci gününü de denize girerek geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Atakum sahilini dolup taşırdı. Bazı vatandaşlar kumda uzanarak güneşin tadını çıkarırken bazıları da denize girerek serinlemeye çalıştı. Ülkenin her köşesinden Samsun’a gelen vatandaşlar, “Ramazan Bayramı nedeniyle ailemiz ve yakınlarımızla birlikte Samsun’a geldik. Samsun’u çok beğeniyoruz. İlk gün bayram nedeniyle bazı ziyaretlerimiz oldu. Bayramın ikinci gününde ise denize girmek isteyince soluğu burada aldık. Gerçekten deniz çok güzel ve çok sıcak. Bayramda deniz keyfi yapıyoruz. Herkese hayırlı bayramlar dileriz” dediler.

