Atakum, Ramazan ayını dolu dolu yaşadı

-İftar alanından görüntü

-Başkan Taşçı'nın konuşması



( SAMSUN )- Başkan Taşçı’dan Atakumlulara teşekkür SAMSUN



- Gerçekleştirdikleri Mahalle İftarları ve Ramazan Sokağı etkinlikleriyle Ramazan ayını en güzel şekilde yaşadıklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Ramazan ayı boyunca aynı sofralarda on binlerce Atakumluyu buluşturduk. Ramazan Sokağımızda çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirdik, büyüklerimizle eski ramazanları yaşadık” dedi.

Atakum Belediyesi geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl beşincisini düzenlediği Mahalle İftarları buluşmalarının sonuncusunu Balaç Mahallesinde gerçekleştirdi. Büyükkolpınar, Çobanözü, Yeşildere ve Balaç mahalleleri sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen iftar buluşmasına AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Atakum belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Atakum Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdikleri Mahalle İftarlarıyla her akşam farklı bir mahallede kurdukları sofralarda on binlerce Atakumluyu aynı sofralarda buluşturduklarını, Atakumlularla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ramazan ayının birleştirici gücünü Atakum ilçesi olarak en güzel şekilde idrak ettik. İlçemizin 56 mahallesinin tamamıyla Ramazan Ayı boyunca kurduğumuz sofralarda on binlerce vatandaşımızla bir araya gelerek hem bu mübarek ayın maneviyatını idrak ettik hem de Atakum’dan tüm dünyaya birlik ve beraberlik tablosu örnekleri sergiledik. İftar sofralarımızda ekmeğimizi, suyumuzu paylaştığımız vatandaşlarımızla birlikte fikir alışverişleri yaparak talep ve önerilerini dinleme fırsatı bulduk. Bu anlamda bizleri Ramazan ayı boyunca yalnız bırakmayarak sofralarımızı paylaşan tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca ‘Ramazan Atakum’da güzeldir’ diyerek gerçekleştirdikleri etkinliklerle, çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaşın her akşam Atakum’da buluştuğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ramazan ayı boyunca Ramazan sokağımızda sahne şovları, konferanslar, konserler, sıra geceleri, sürpriz sanatçı davetleri, çocuk oyunları ve geleneksel tiyatromuzun birbirinden güzel örneklerini sergiledik. Atakumlularla birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde soluduk. Atakum, her akşam iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın buluşma noktası oldu. Çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirirken, büyüklerimizle birlikte eski Ramazanları yaşadık. Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal belediyecilik faaliyetlerinin en güzel örneklerini Ramazan ayı boyunca ilçemizle buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.