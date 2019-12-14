Atakum kendisini Türkiye'ye hatırlattı

-Başkanın ödül vermesi ve konuşması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kitap Günleri kapsamında kente gelen yayınevi temsilcileri, yazar ve şairlerle bir araya geldi. Başkan Deveci, "İyi ki geldiniz ve renk kattınız. Sayenizde Atakum da kendisini yeniden Türkiye'ye hatırlatmış oldu. Siz yazacaksınız, biz okuyacağız ve Türkiye aydınlanacak" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi'nin 6-15 Aralık tarihleri arasında Kent Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği Atakum Kitap Günleri için Türkiye'nin dört bir yanından Atakum'a gelen yayınevi temsilcileri, şairler ve yazarlarla Atakum Yalı Kafe'de bir araya geldi. Kitap Günleri'nin kentte sinerji yarattığını ve Atakum'un kendisini Türkiye'ye hatırlattığını belirten Başkan Deveci, Atakum Kitap Günleri'nin seneye daha kapsamlı biçimde hayata geçeceğinin müjdesini verdi. Gecede, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi ve Atakum Belediyesi tarafından basılan "İlk Kıvılcım" kitabı da hediye edildi. İkincisinin müjdesini verdi Yayınevi temsilcilerinin, yazar ve şairlerin Atakum'a renk kattığını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sayenizde Atakum da kendisini yeniden Türkiye'ye hatırlatmış oldu. 'Biz buradayız Türkiye' dedik sizinle birlikte. Bu açıdan da güzel oldu. Çok güzel ses getirdi. Bizim için de önemli bir deneyim oldu. Atakum, sanatın ve kültürün kenti olmalı. Çünkü Atakum çok güzel bir kent. 25 yıllık bir tarihi var. Sınırları içerisinde 35 bin üniversite yaşıyor. Türkiye'de böyle bir ilçe yok. Şişli, Beşiktaş bile değil. Nüfusunun yarısından fazlası 30 yaşın altında. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye'nin ilk 10'u arasında. 54 bin öğrencisi, yaklaşık 15 bin kişilik de akademik kadrosu var. Atakum bunu iyi değerlendirememiş. Üniversitelilere kafeterya müşterisi gibi bakmış. Üniversite ve kent arasında da kopukluk yaşanmış. Bu kopukluğu bağlayabilmemiz lazım. Atakum Kitap Günleri nedeniyle bana mesajla ulaşan çok insan var. 'Etkinliğe gittik, bütün stantları gezdik' diyen hem öğrencilerden hem de akademik kadrodan çok sayıda arkadaşımız ulaştı bize. Bir açığı kapattık. Bu ilki, önümüzdeki sene ikincisi olacak. İklim koşullarının daha iyi olduğu bir dönemde daha iyi mekanlarda olacak. Önümüzdeki aylarda da Atakum'a Türkiye'nin tanınmış isimleri gelecek. Her ay burada Türkiye'nin sorunlarını konuşacağız. Üniversite öğrencilerine, akademisyenlere Türkiye'nin sorunlarını düşünmeye ve kendi gündemlerine Türkiye'yi almaya zorlayacağız. Biz burada kendi olanaklarımızla ülkemizin geleceği çocuklarımızın gündemine Türkiye'yi alacağız. Ben her yerde söylüyorum, onlar için siyaset yapıyorum. Benim çocuklarım gibi; iyi eğitilmiş, iki üç dil bilen, ülkesini ayağa kaldıracak 500 bine yakın çocuğumuz yurtdışında. Türkiye'yi yönetenlerin bunu düşünmesi lazım. Ama biz çocuklarımızı geri getireceğiz. Ülkemizi ve Atatürk'ü geri getireceğiz. Bu bizim görevimiz. Bunu da birlikte yapacağız. Siz yazacaksınız, biz okuyacağız ve Türkiye aydınlanacak. Cumhuriyet kuşağı daha aydınlık, güler yüzlü, geleceği hakkında yorum yapabilen, kendi geleceğini kendi kazanma isteğinde olan bir gençlik olacak. Siz eli kalem tutanlar, Türkiye'nin gelecek kuşaklarına yol gösterecek" ifadelerini kullandı.



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