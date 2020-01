Atakum 'depremzedeler' için kenetlendi

-Kolilerin Elazığ'da dağıtılması

-Başkanın açıklaması



( SAMSUN )- Deveci: "Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" SAMSUN



- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Elazığ'daki depremzedeler için Atakum'da dayanışma örneği yaşandığını belirterek, "Atakum kendisinden bekleneni yaptı. Atakumlulara teşekkür ediyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin Elazığ depreminin hemen ardından yaptığı yardım çağrısı sonrasında vatandaşlardan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezine destek yağdı. Battaniye, mont, bebek malzemeleri, kuru gıda gibi yardımların geldiği merkezde, bütün malzemeler özenle kolilenerek tıra yüklendi ve Elazığ'a gönderildi. Yalnızca Atakumlular değil, çevre ilçelerden de hayırsever vatandaşlar çığ gibi büyüyen desteğe katılarak içerisinde birbirinden özel mektupların olduğu malzemeleri Atakum Belediyesine getirdi. Birçok malzemeyi de Paylaşım Merkezi ekipleri evlerden tek tek aldı. Atakum Gençlik Meclisi üyeleri ve belediye personeli ise yardımların en hızlı biçimde ulaştırılması 3 gün gece-gündüz çalıştı. Tır Elazığ'a ulaştı Atakumlular tarafından el birliğiyle yüklenen tır, Pazartesi sabah saatlerinde Elazığ'a ulaştı. Depremden en çok etkilenen Elazığ'ın merkez mahallelerinden Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yurttaşlara ulaşan malzemeler mahalleler ve Atakum Belediyesi personeli tarafından indirildi. Duygusal anların yaşandığı yükün indirilmesi sırasında, bazı depremzedeler belediye personeline sarılarak teşekkür etti. Atakum kenetlendi Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, deprem duyulduktan 2-3 saat sonra Atakum Belediyesinin halka bir çağrısı yaptığını ifade ederek, "O gece, ertesi ve sonraki günlerde Atakum kenetlendi. Hem Atakum'dan hem de çevre ilçelerden yardımlar geldi. Sivil toplum örgütleri bizimle birlikte çalıştılar. Bir tır doldurduk ve gönderdik. Bu sabah itibarıyla da gönüllü olarak Elazığ'a giden personelimiz depremin en çok hasar verdiği mahallelerden birisinde malzemelerin dağıtımını yaptılar. Depremden zarar veren vatandaşlarımıza geçmiş olsun, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bir şeyin altını çizmek gerekir, bu deprem fay hattının büyüklüğüne rağmen zararı olmadı. Zararın ve ölümün azı asla olmaz ancak çok daha ağırı olabilirdi. Deprem kendisini Türkiye'ye hatırlattı. Bir acı olduğunda dayanışma sağlamamız çok güzel bir şey ama bu yetmiyor. Deprem olmadan önce tedbir almamız gerekiyor. İnşaatla ilgili tüm mesleklerin bu depremi unutmaması, nereye çivi çakıyorlarsa, nereye imza atıyorlarsa depremde enkazların altında insanların can verdiklerini hatırlamaları gerekiyor" diye konuştu.

İnsani bir örnek Başkan Deveci, yaşanan süreçte önemli bir dayanışma örneği ortaya konduğunu belirterek, "Atakum Belediyesinin çalışanlarını, belediyemizin çevresinde oluşmuş gönüllü grubunu Paylaşım Merkezimizde araç doldururken izledim. Elazığ'dan gelen videoları da izledim. Beni en çok etkileyen, ilk akşamda bana arkadaşlarımın anlattığı bir olaydı. Bir üniversite öğrencisi geliyor, montunu çıkarıyor. 'Oradakiler eksi 41 derecede yaşıyorlar, onların benden daha çok ihtiyacı var. Benim montumu oraya iletin' diyor. Bundan daha insani, milliyetçi, yurtsever bir davranış biçimi olamaz. Atatürk'ün, Cumhuriyetin gençlerinden beklenen odur. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bir öğrencisi bunu yaptı. Müthiş bir davranış biçimi. Herkese ders olsun diye, her fırsatta anlatacağım. Atakum kendisinden bekleneni yaptı. Ben zaten Atakum'da böyle bir dayanışma ruhu hissediyordum. İlk örneği budur. Çok başarılı, insani ve güzel bir örnek. Atakumlulara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı. Atakum'da taviz yok "Allah bu tip acılar bir daha vermesin" diyen Başkan Deveci, sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak bu tip dileklerle olmuyor. Depremi unutmayalım, unutturmayalım. Ben Atakum Belediye Başkanı olarak her attığım imzada bunu hatırlayacağım ve hatırlatacağım. Depremin zarar vermeyeceği yapılaşmayı sağlamamız lazım. Teknolojik ve bilimsel olarak bu mümkün. Dünyanın başka deprem bölgelerinde bu yapılabilmiş, biz neden yapmayalım? Atakum'da yapı stokunun depreme dayanıklı olması için asla taviz vermeyeceğim. Altyapıda, toprak deneyimlerinde dikkatli davranacağız. Bu konuda akademik yeterliliği olmayan insanların raporlarını ciddiye almayacağız. Belki birkaç yerden değişik testler isteyeceğiz." (SAM-SLH-Y)



