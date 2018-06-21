Atakum’dan Adıyaman ve Şanlıurfa’ya 2 tır yardım

-Yardım tırlarının uğurlanması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Atakum Belediyesi tarafından hazırlanan 2 tır dolusu yardım malzemesi Şanlıurfa ve Adıyaman’daki konteyner kentlere gönderildi. Atakum Belediyesi, Hayır Çarşısı projesi ile yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü olmaya devam ediyor. Hayır Çarşısına gelen yardım malzemelerinden oluşturdukları 2 tır dolusu gıda ve kıyafet, Atakum Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenle Adıyaman ve Şanlıurfa’daki konteyner kentlere gönderildi. Son yardım kolisini AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz ile birlikte tıra yerleştiren Başkan Taşçı, “Atakum Hayır Çarşısı, Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor” dedi.

Atakum Belediyesi olarak sürdürdükleri Hayır Çarşısı projesinin, Atakumlu vatandaşların destekleriyle bir çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakumlu hemşehrilerimizin yardımlarıyla her geçen gün büyüyen Hayır Çarşısı projemiz, çevre il ve ilçelere, hatta sınır dışındaki mazlum coğrafyalara yardımlar ulaştırıyor. Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyoruz. Bu anlamda Atakum ilçe halkımızdan toplamış olduğumuz 2 tır yardımı Şanlıurfa ve Adıyaman illerimize gönderdik. Atakum halkı yardımsever, merhamet duyguları ön planda olan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Gönderdiğimiz yardımların dağıtımı Adıyaman ve Şanlıurfa Valilikleri tarafından gerçekleşecek. Yardımlarıyla mazlumların yüzünü güldürmemizi sağlayan Atakumlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Atakum Belediyesinin başarıyla sürdürdüğü Hayır Çarşısı projesinin çok anlamlı olduğunu kaydeden AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, “Atakum Belediyesi, Atakumlu vatandaşlarımızın da destekleriyle güzel bir işe imza atıyor. Samsun’un birçok ilçesinde kurulan mağazalarda vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde kıyafet ihtiyacını giderdi. Bugün de yine çok anlamlı bir yardım için bir aradayız. Gönderilen bu tırların etrafında koşuşan çocukları hayal ettiğinizde bu yardımların ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarsınız. Bu anlamda hem bu yardımları Atakum Belediyesine ulaştıran Atakumlu vatandaşlarımıza, hem de yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprü için Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy da katıldı.



