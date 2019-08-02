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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Atakum'da otomobil 2 temizlik görevlisine çarptı - SAMSUN İzle

Atakum'da otomobil 2 temizlik görevlisine çarptı - SAMSUN İzle



- Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Yanyolu - 112 acil sağlık ekiplerinin temizlik görevlilerine müdahale etmesi - Yaralıların hastanelere sevk edilmesi - Temizlik görevlisinin kazayı anlatmasıSAMSUN (AA) - Atakum ilçesinde, yol kenarında çöp aktarımı yapan 2 temizlik görevlisine çarpan otomobil kaçtı.Alınan bilgiye göre, Tevfik Aksu'nun kullandığı Atakum Belediyesine ait 34 GT 6984 plakalı kamyon ile Gani Akyüz idaresindeki 34 KP 8744 plakalı kamyonet, çöp aktarma işlemi için Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı Yanyolu'nda durdu.Araçtan inerek aktarma işlemi yapmaya çalışan Aksu ve Akyüz'e Bafra'dan merkez istikametine giden plakası belirlenemeyen otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.Yarlanan temizlik görevlileri Aksu ve Akyüz, mesai arkadaşlarınca çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çöp kamyonları bulunduğu yerden kaldırıldı.Otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastane Tarım Temizlik Görevlisi Akalan Sağlık Ekipleri 

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