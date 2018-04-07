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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Atakum’da ‘otizm’ farkındalığı

Atakum’da ‘otizm’ farkındalığı

Etkinlikten görüntüler

Uçan Balon Farkındalık Gökyüzü Sinema Oyuncusu Irak 

-konuşmalar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Atakum Belediyesi tarafından “Otizm Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlenen etkinlik, otizmli çocuklar ve ailelerini buluşturdu. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen ve otizmli çocuklar ile ailelerinin davet edildiği farkındalık buluşmasına, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, ünlü sinema oyuncusu Meltem Miraloğlu ve Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Fatma Taşçı da katıldı.
“Hayatlarını kolaylaştırmalıyız” Otizmli çocukların, özel bireyler olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak özel çocuklarımızın her zaman yanındayız. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizle, her zaman yeni imkanlar sunmak için çalışıyoruz. Toplum olarak bu konuda duyarlı olmalıyız. Otizmli çocuklarımızın ailelerinin yaşadığı zorluklar karşısında üzerimize düşeni yapmalıyız. Türkiye’de 1 milyonun üstünde otizmli çocuk olduğu öngörülüyor. Onların ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumsal bir görevdir. Biz Atakum Belediyesi olarak, bu sorumluluğumuzdan hareketle farkındalıklar oluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
“Taşçı’ya öncülük yapıyor” Atakum Belediyesinin, başta otizmli ve down sendromlu çocuklar olmak üzere özel çocuklar için oluşturduğu farkındalığa dikkat çeken AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, “Bugün burada çok özel bir buluşmaya katılmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu konuda ciddi bir öncülük yapıyor. Otizmli ve down sendromlu çocuklar başta olmak üzere özel çocuklar için oluşturduğu farkındalık için kendisini kutluyor ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “Önemli bir farkındalık” Rol aldığı filmlerde ve dizilerde oynadığı dezavantajlı insanlar karakterleriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu ise yaptığı konuşmada, “Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olmalı ve hayatın içerisinde bizden başkalarının da olduğunu unutmamalıyız. Özellikle özel çocuklarımız için bir şeyler yapmalıyız. Bu anlamda gerçekleştirilen bu buluşmanın önemli bir farkındalık olduğunu düşünüyor ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum” dedi.
1 ay değil her ay Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi olarak sadece bir ay değil, yılın 12 ayında otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte olduklarını söyleyen Fatma Taşçı ise şunları söyledi: “Dezavantajların avantaj haline dönüştürülmesi noktasında ciddi çalışmalarımız var. Bu bağlamda, otizmli çocuklarımız ve aileleriyle sık sık bir araya geliyoruz. Sosyal hayatın gerekliliklerini hep birlikte yaşıyoruz. Otizm farkındalığını sadece bir aya sığdırmıyor, yılın 12 ayında aynı heyecan içerisinde çalışıyoruz. Bizim bu çalışmalarımıza destek veren başta otizmli çocuklarımızın aileleri olmak üzere, tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.” Program sonunda otizmli çocuklar ve aileleri, hep birlikte gökyüzüne mavi uçan balonları bıraktı.
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