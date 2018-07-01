Atakum'da 'Kumdan Heykel Etkinliği' Haberi

-Sanatçıların çalışmalarından detay

-Heykeltraş Vedat Sancak ile röportaj



( SAMSUN -HD) Atakum'da "Kumdan Heykel Etkinliği" SAMSUN



- Atakum Gönüllüleri Derneği, Samsun Atakum Sahili'nde "Kumdan Heykel Etkinliği" düzenliyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle yapılan etkinlik, heykeltraş Vedat Sancak, Burcu Caner, Orhan Yılmaz, ve resim öğretmenlerinin yer aldığı on kişilik bir ekip tarafından yapılıyor. Çeşitli figürlerin yer alacağı etkinlik 4 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. İnsanların sahile olan ilgisini artırmak istediklerini belirten heykeltraş Vedat Sancak, deniz kızı, piramit gibi kumdan çeşitli heykeller yaparak sahilde farklı bir etkinliğe imza atmak istediklerini söyledi.



Karadeniz sahilinde ilk defa böyle bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Atakum Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Çelik, etkinliğe destek veren katılımcılara teşekkür etti.

