ATAK helikopteriyle Van gölü turu



- Jandarma Genel Komutanlığı Van Gölü’nü üzerinde ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşımda ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli ve güzel görüntüler ortaya çıktı.



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