Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
ATAK helikopteriyle Van gölü turu

ATAK helikopteriyle Van gölü turu

Van Gölündeki uçuştan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Kamera Helikopter 


- Jandarma Genel Komutanlığı Van Gölü’nü üzerinde ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşımda ATAK helikopterin kuyruk bölümüne takılan kamera ile görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında renkli ve güzel görüntüler ortaya çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı