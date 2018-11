Ataheşir’de fırsat çadırına vatandaşlar akın etti

-Vatandaşların alışveriş yapması

( İSTANBUL ) -- Ataşehir’de fırsat çadırında yüzde 70’e varan indirim İSTANBUL



- Ataşehir’de kurulan fırsat çadırına vatandaşlar akın etti. Binlerce çeşit ürünün yer aldığı çadırda yüzde 70’e varan indirimler uygulanırken, vatandaşlar beğendikleri markaların ürünlerini alabilmek için birbiriyle yarıştı. Ataşehir Kozyatağı’ meydanında alana kurulan fırsat çadırında piyasadaki değerinin yarı fiyatına ürünler satışa sunuldu. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği fırsat çadırında marka ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler yapıldı. İndirimden memnun kalan vatandaşlar istedikleri her ürünü tezgahta bulabildi “Amacım bazı güçlerin ülkemize olan saldırılarına müdahale etmek” Vatandaşların çadır indirimine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan fırsat reyonu yöneticisi Sabri Eser, “ Ataşehir Kozyatağı meydanda, biz 15 Aralık’a kadar buradayız. Fiyatlarımız yüzde 30 ile yüzde 70 indirimde. Biz ‘efsane Cuma’ diyoruz buna, efsane Cuma devam ediyor. Giyimden, ayakkabıdan, çantaya kadar her ürün mevcut. Bütün İstanbul’a bütün Marmara’ya sesleniyoruz. İlgi çok iyi tabi yeni açıldık 20 gün boyunca buradayız. Enflasyonla mücadeleye devam. Amacımız bazı güçlerin ülkemize olan saldırısına ‘buna nasıl müdahale ederiz’ dedik. Bunu halkla esnaf birleşerek yapılır dedik. Vatandaş kaliteyi ucuza alacak burada, daha çok alışveriş yapacak ve bu da ülkeye katkı olacak bizim tüm amacımız bu” dedi.

“Fiyatlar gayet uygun” Fırsat çadırında ayakkabı almak için gelen Mustafa Malici, fiyatların uygun olduğunu belirterek, Fiyatlar uygun, şu anda düşmüş. Ben devamlı geliyorum buraya zaten burada oturuyorum, fiyatlar gayet uygun. Ben ayakkabı almak için geldim buraya fiyatlar dışarıya göre yüzde 20, yüzde 30 uygun” dedi.

“Çantanın fiyatı etiketin yarısından da ucuz” Çadıra gelen, ve bulduğu ucuz çantaları inceleyen Gönül Yılmaz da fiyatların çok ucuz olduğunu vurgulayarak, “Fiyatlar çok uygun, çantanın fiyatı etiketin de yarısından ucuz, şimdi çantaları inceliyordum. Aslında çanta almayı düşünmüyordum, bir baktım fiyatı çok uygun etiketin de yarısından ucuz, her halde bir tane çanta alacağım. Çokta mevkili bir alanda kurulmuş, Kozyatağı’nda” ifadelerini kullandı. Fethi Gör ise, “Daha doğru dürüst gezemedim. Kalite olarak orta fiyatlar ise gayet uygun terlikler 15 lira ve gayet uygun” dedi.

Fırsat ve indirim çadırı Kozyatağı meydanında 15 Aralık’a kadar marka ürünlerde yüzde 70 varan indirimlerle vatandaşlara hizmet edecek. (VB-ÖFA