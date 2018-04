Ata'ya giden yolu 11 kilometre boyunca ağaçlandırdılar İzle

-- Atatürk portresinden detay

-- Ağaçların sulanması

-- Sarıkaya Köyü Dernek Başkanı Salih Elmas röportaj

-- Sarıkaya Köyü Muhtarı Hasan Şimşek röportaj

-- Köylüler ile röportaj

-- diğer detaylar



( SİVAS - ÖZEL - HD) SİVAS



- Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü sakinleri, köylerinde bulunan 200 metre kare genişliğindeki Atatürk portresine giden 11 kilometrelik yolu imece usulü ağaçlandırdı. Yıldızeli'ne 26 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya köyünde daha önce köylüler köyüm yamacına 55 ton taş, 55 ton çimento ve 750 kilo polyester kullanarak dev Atatürk portresi yaptı. Atatürk sevgisini dağlara resmeden köylüler projelerinin ikinci aşamasında portreye giden 11 kilometrelik yolu ağaçlandırdı. Sarıkaya Köyü Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Ata Yolu adı verilen yola çam ve akasya fidanları dikildi. İmece usulü dikilen 3 bin 500 fidana traktörlerle can suyu verildi.

Sarıköyü Dernek Başkanı Salih Elmas daha önce köyün yamacına dev Atatürk portesi yaptıklarını belirterek,"Bu proje 3 aşama. Biz bugün ikinci kısmını gerçekleştiriyoruz. Köylülerimiz Ankara'dan geldi. Köyde yaşayan insanlarımız burada emek verdiler. Büyüklerimiz, küçüklerimiz burada hep birlikte Ata'nın huzuruna giden bu yolu yeşillendirmiş olalım dedik. İnşallah diğer köylerimize örnek olur. Toplam 3 bin 500 ağaç dikiyoruz. Bu bizim yaptığımız öncülük olsun. Güzel olacak buralar yeşillendiği zaman bu bir çoban ateşi olsun diğer köylerimize de sıçrasın istiyoruz." dedi.

Ağaçlandırılan yolun 11 kilometre olduğunu söyleyen Elmas,"Toplam 5.5 kilometre gidiş ve geliş. Her iki alanı eşit bir şekilde paylaştırdık. Ortalama 4.5 metrekareye bir ağaç geliyor. Toplam 3 bin 500 ağacın yüzde 90'nının tutacağı söyleniyor. Gelecek sene buradan en az 3 bin ağaç yeşillenmiş olacak. Zaten coğrafyamız bozkır bu ağaçlarda buraya can suyu olacaktır." diye konuştu.

Sarıkaya Köyü Muhtarı Hasan Şimşek ise Ata'ya giden yolun ağaçlandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. (UY-