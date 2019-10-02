Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ata Botanik Park'ın kartpostallık sonbahar manzarası havadan görüntülendi

Ata Botanik Park'ın kartpostallık sonbahar manzarası havadan görüntülendi

Drone çekimi

Kuşburnu Ziyaretçiler Deniz Seviyesi Öğrenciler Sonbahar 

-Fotoğraf çekenlerden detay
-Botanik bahçeden ve ziyaretçilerden detaylar
-Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Dünyada deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte 7. park olan Erzurum’daki Ata Botanik Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Erzurum-Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu’daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Parkı’nın ünü giderek artıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta bir renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprakların oluşturduğu tablo gibi manzaraları görmek isteyen vatandaşlar Ata Botanik Park’a akın ediyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan Ata Botanik Parkı ziyaret eden vatandaşlar, “Ekim ayının gelmesiyle birlikte ağaçlarımız sarardı. Bizde bu güzel manzarayı değerlendirmek istedik, fotoğraf çekimi yaptık. Çok güzel manzara var anın tadını çıkarıyoruz” dedi.
Ata Botanik Park bugünlerde ise Hazan mevsiminin sarısıyla fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Evlenen, nişanlanan, sonbahar fotoğrafları çekmek isteyen öğrenciler için doğal stüdyo haline gelen Ata Botanik Park'ta en güzel kareler objektiflere yansıyor. Ayrıca akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazi türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Park'ta, dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı