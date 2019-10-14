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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
At çiftliğinde yangın Video

At çiftliğinde yangın Video

Yangın detayı

Bild At Çiftliği Trol 

-Söndürme çalışmaları

( SİVAS )- Sivas’ta meydana gelen yangında at çiftliği alevlere teslim oldu SİVAS

- Sivas’ta meydana gelen yangında at çiftliği alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çiftliği sardı. Alev topuna dönen çiftliği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ilk etapta çiftlikte bulunan atları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Sahipleri, çitliği alevler içinde görünce zor anlar yaşadı. Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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