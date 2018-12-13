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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
At arabasına bağlı atın zorlu yolculuğu İzle

At arabasına bağlı atın zorlu yolculuğu İzle

Çevreyolunda ilerleyen at arabasından detaylar

Cep Telefonu Serzeniş 

-At arabasına kafasından urgan ile bağlanan attan detay

( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de, trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda at arabasının arkasına urgan diye adlandırılan kalın iple kafasından bağlanıp koşturulan at, görenleri şaşkına çevirdi. Duyarsızlığın hat safhada olduğu olay, Eskişehir-Bursa karayolunda meydana geldi. Üzerinde 3 kimliği belirsiz şahsın bulunduğu at arabası trafikte adeta kazaya davetiye çıkartıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir atın at arabasının arkasına iple kafasından bağlandığı görülüyor. Ayrıca görüntüde at arabasını kullanan şahıs cep telefonu ile görüntüsünü çeken vatandaşı görünce “Hayırdır ağa” diye serzenişte bulunuyor. Vatandaşlar, kentin bazı noktalarında son dönemlerde yollarda gezen atların arttığını, bu durumun muhtemel kazalara sebep olabileceğini belirterek yetkililerin duruma el atması gerektiğini belirtti.
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde çevre yolunda otomobili ile bir ata çarptığında aracı ortadan ikiye bölünerek şans eseri hayata tutunan bir araç sürücüsünün yaralanma olayı, sorunun ciddiyetini ortaya koyuyor.
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