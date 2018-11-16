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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
At arabası, polis aracına çarptı - BALIKESİR Haberi

At arabası, polis aracına çarptı - BALIKESİR Haberi

- Kaza anıAt arabası polis aracına çarptıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde, at arabası trafik polisi aracına çarptı.Alınan bilgiye göre, Sanayi Bölgesi'nde hurda toplayan Hasan İnanır'ın (41) kullandığı at arabası, 10 A 7694 plakalı trafik polisi otomobiline arkadan çarptı.Kazada, at arabası ve emniyet aracında hasar meydana gelirken, hafif yaralanan at tedavi edildi.At arabasının trafiğe çıkışının yasak olması nedeniyle Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İnanır hakkında yasal işlem yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Aracı Polis Gesi Trafik Polisi 

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