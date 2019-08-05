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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri böyle çaldı

At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri böyle çaldı

Bariyerin çalınma anı amatör kamera

Amatör Kamera Üst Geçit Amatör Hırsız Cep Telefonu 

-BAriyerin çaldığı yoldan farklı planlarda görüntü
-Çalınan bariyerin benzerlerinden görüntü

( DENİZLİ )- Hurdacı kadının bariyer hırsızlığı amatör kamerada DENİZLİ

- Denizli’de at arabası ile hurda toplayan bir kadının yol ortasında ki refüjde bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda demir bariyerlerden birini çalması amatör kamera tarafından görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, olay Denizli-Antalya karayolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yoldaki kazaların önüne geçilmesi amacı ile karşıdan karşıya geçilmemesi için yol ortasındaki refüje demir bariyer yapıldı. Hafta sonu ise yol üzerine yapılan üst geçitten karşıdan karşıya geçen bir şahıs cep telefonu ile yaşanan hırsızlığı kayıt altına aldı. At arabası ile yol kenarında duran bir kadın ardından demir bariyerlerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından demir bariyerin refüjde olduğunu gören kadın bariyeri kaldırarak götürmek istedi. Kadın ilk denemesinde bariyeri kaldıramayınca yere bıraktı sonra çevresini kolaçan ederek ikinci denemede bariyeri kaldırmayı başararak at arabasının üstüne koydu. Sonrasında ise gözlerden kayboldu. Hırsızlık anını çeken vatandaşın ise çekim esnasında ‘devletin malını çalmak bu kadar kolay’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ise çalınan bariyerin yerine yenisi yaptığı gözlendi.
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