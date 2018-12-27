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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
At arabalı kablo hırsızları yakalandı

At arabalı kablo hırsızları yakalandı

Şüphelinin adliyeye getirilişinden detaylar

( ESKİŞEHİR )- 50 kilo bakır, 194 metre yeraltı kablosu çalındı ESKİŞEHİR

Akalan Hırsız 


- Eskişehir’de, bakır kabloyu çaldıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde Türk Telekom’a ait 50 kilogram bakır kablo ile 194 metre yer altı kablosunun çalınması konusuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını at arabasıyla yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliyi kent merkezinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i emniyetteki sorgusunun akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde, at arabasıyla hurda toplayan kişilere de yönelik çalışma başlattı. (MK-Y)
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