At arabalı hırsızlara polis operasyonu - ESKİŞEHİR
- Şüphelinin adliyeye getirilmesiAt arabalı hırsızlara polis operasyonu - Eskişehir 'de Türk Telekom'a ait 194 metre bakır kabloyu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de Türk Telekom'a ait bakır kabloyu çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde Türk Telekom'a ait 50 kilogram bakır kablo ile 194 metre yer altı kablosunun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.Ekipler, hırsızlık olaylarını at arabasıyla yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.