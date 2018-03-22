At arabacıların eylemi - ŞANLIURFA

- At arabacıların eylemi - At arabacıların atlarıyla belediye binası önünde gelmesi - At arabacıların birbiriyle tartışması Şanlıurfa 'da at arabacıların eylemi - Arabalarının zabıta ekiplerince alındığını iddia eden at arabası sahipleri, belediye önünde duruma tepki gösterdiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, arabalarının zabıta ekiplerince alındığını iddia eden at arabası sahipleri, olayı atlarıyla geldikleri belediye önünde protesto etti.Arabalarının zabıta ekiplerince alındığını iddia eden at arabası sahibi bir grup, atlarıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gelerek arabalarının iade edilmesini istedi.Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından gruptan 2 temsilci belediye yetkilileriyle görüştü. Gruptakiler, görüşmenin ardından dağıldı.Şehir merkezinde at arabası kullanılması bir süre önce yasaklanmıştı.