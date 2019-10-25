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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
ASÜ Rektörü Şahin, yabancı öğrencilerle şarkı söyledi - AKSARAY

ASÜ Rektörü Şahin, yabancı öğrencilerle şarkı söyledi - AKSARAY

- Yabancı öğrencilerin şarkı söylemesi - Rektör Şahin'in şarkılara eşlik etmesiASÜ Rektörü Şahin, yabancı öğrencilerle şarkı söylediAKSARAY (AA) - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, "Müzik Terapi" projesi kapsamında Aksaray 'a gelen 6 ülkenin üniversite öğrencileriyle buluştu.İspanya, İtalya, Romanya, Makedonya, Litvanya ve Türkiye'den 40 üniversite düzeyinde öğrencinin katıldığı projede, müzik terapinin insan hayatına etkileri, yöntemin kullanım alanları ve tarihçesi konusunda eğitim verildi.
Eğitimlerde Türk kültürünü ve musikisini öğrenen yabancı öğrenciler, "Yine Bir Gülnihal", "Üsküdar'a Giderken" ve "Nihavent Longa" isimli eserleri enstrümanlarıyla çalıp söylediler.Eserlere eşlik eden Şahin, anadiller farklı olsa da çocukların ve müziğin dilinin evrensel olduğunu söyledi.

Bazen bir müziğin, dili hiç anlaşılmasa bile "Bu tam da beni anlatıyor" denildiğini ve kişinin ruhunda bir yerlere dokunabildiğini belirten Şahin, "Bugün burada olanlar, bahsettiğimiz o evrensel dili yakalayan gençlerdir. Size tavsiyem şu olabilir, ya çocuksu ruhunuzu hep muhafaza edin ya da müziğin dilini kaybetmeyin. Projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerin akli, ruhi ve fiziki melekelerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Onları bu yönde teşvik ediyoruz." diye konuştu.

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