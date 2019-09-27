Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Astsubay adayları yemin etti - BURSA Haberi

Astsubay adayları yemin etti - BURSA Haberi

- Yemin töreninden detaylar - Askerlerin ailelerinden detaylar - Askerlerin yemin etmesi - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in konuşması - Askerlerin aileleriyle buluşmasıAstsubay adayları yemin etti - Bursa 'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil: - ""İhtiyaç duyulan lider personel yetiştirmek adına eğitim faaliyetleri ara vermeden devam etmektedir"BURSA (AA) - Bursa 'daki Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığında, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında intibak eğitim safhasını tamamlayan bin astsubay adayı öğrenci ant içti.Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, 15 Temmuz Darbe Girişimini anımsatarak ülkenin eşi görülmemiş bir ihanete uğradığını söyledi.

Çitil, jandarma teşkilatının bu ihanete ortak olmadığını, büyük oranda karşı duruş sergilediğini vurgulayarak, "Bu hain kalkışmaya destek olmasa da terör örgütü üyesi olduğu tespit edilenlere derhal işlem yapılmış ve bunlar, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden çıkarılmıştır. Halen tespit edilenlerin bünyemizden çıkarılmasına devam edilecektir." diye konuştu.
Terörle ve suçla mücadelede jandarmanın etkin rolüne dikkati çeken Çitil, şunları söyledi:"İhtiyaç duyulan lider personel yetiştirmek adına eğitim faaliyetleri ara vermeden devam etmektedir. Millete aşk ve sadakatle hizmet eden, feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusu olan jandarmanın geleceğine yön verecek ve önemli görevlerini yerine getirecek lider ve komutanlarını yetiştirmek gibi onurlu bir görevi ve bu görevin tarihi sorumluluğunu üstlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde eğitim hayatına başlayan Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, kahraman astsubaylar yetiştirecektir. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızla hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz."Okul Komutanı Albay Mehmet Çimen ve öğrenciler adına bir astsubay adayının da konuşmalarının ardından öğrenciler resmi geçit yaptı.Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile astsubay adaylarının aileleri katıldı.

Suçla Mücadele Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Hayatı Terör Örgütü Subay Adayları 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı