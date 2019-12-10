Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
ASTOP’tan otizmli öğrencilere kardeşlik eli Haberi

ASTOP’tan otizmli öğrencilere kardeşlik eli Haberi

çocuklara hediye dağıtımı detay görüntüler

Öğrenciler Hayırseverler Özel Okul Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Başkan Salih Aydın açıklama
-detaylar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da, Ağrı Sivil Toplum Platformu tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören otizmli 46 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı. ASTOP tarafından hayırseverlerden toplanan kıyafetler, ASTOP Başkanı Mehmet Salih Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve ASTOP üyelerinin katılımı ile öğrencilere dağıtıldı. Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) Başkanı Mehmet Salih Aydın yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle özellikle engelli öğrencileri kış aylarında sıcak tutacak hediyeleri, sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirerek, “Bu gün burada bu özel okulumuza geldik. Öncelikle şunu belirtelim ki bugün bu okulda yaşadığımız şeyler hayatımızda hiç unutamayacağımız şeyler oldu. Çok büyük bir mutluluk yaşadık. ASTOP olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliği ile İstanbul Kızılay’ın destekleri ile bu gün 46 kardeşimiz ile bir araya geldik. Bu soğuk Ağrı gününde az da olsa onları ısıtmaya çalıştık. Aslında bizim gönüllerimiz ısındı. Bu gün aslında burada şunu fark ettik ki, yeter ki gönüllerde engeller olmasın. Bu gün bizim burada olmamızı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün platform arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Platform olarak bu tarz faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı