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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
AŞTİ esnafı terminal boş olunca top oynadı

AŞTİ esnafı terminal boş olunca top oynadı

Çalışanların top oynaması

( ANKARA )-Korona virüsünden dolayı terminal boş olunca top oynadılar ANKARA


- Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) çalışan personel, 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde terminali boş bulunca top oynadı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona virüs' salgını sonrasında, Türkiye'de alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlar kendilerini izole etmek için sokağa çıkmamaya başladı.
Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden olan AŞTİ'de ise 'Korona virüs'ten dolayı terminali boş bulan muavin, şoför ve görevliler durumu top oynayarak değerlendirdi.
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