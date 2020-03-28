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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
AŞTİ'deki evsizler, belediyenin şefkat evlerine yerleştirildi - ANKARA

AŞTİ'deki evsizler, belediyenin şefkat evlerine yerleştirildi - ANKARA

- Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki evsiz vatandaşların topluca yürümesi - Polis ekiplerinin evsiz vatandaşları otobüslere bindirmesiANKARA (AA) - Ankara Valiliğince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bulunan evsizler, şefkat evlerine yerleştirildi.Valilik tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında AŞTİ'de polis kontrolüyle otobüslere bindirilen 31 evsiz vatandaş, misafir edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin şefkat evlerine götürüldü.

Polis Koronavirüs İsaf Polis Kontrolü Trol 

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