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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu - ANKARA

AŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu - ANKARA

- Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi içindeki boş banklar - Otobüs firmaları bankoları önündeki yolcu yoğunluğu - Maske takan yolcular - Otobüslerin sefer saatlerinin dijital ekranda görünmesi - Yolcuların otobüslere binmesi - Otobüslerin terminalden ayrılmasıAŞTİ'de otobüs seferleri durduruldu - İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacakANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla durduruldu.İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacak.Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenecek.Ayrıca otobüs firmaları da Kurul'dan izin alarak şehirlerarası yolcu taşıyacak.

Koronavirüs Güzergah Otobüs Seferleri Gesi 

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