ASO’da seçim heyecanı... Nurettin Özdebir oyunu kullandı

--Niyazi Akdaş röportaj

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanlık seçimlerinde oylar kullanılmaya başlandı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir seçimlerde oyunu kullandı. Geçen hafta birinci aşaması yapılan ve 84’ü Meclis Üyesi olmak üzere 203 Komite Üyesi belirlenen ASO’da bugün Meclis Başkanı, iki Meclis Başkan Yardımcısı ve Katip Üye için oy kullanımı başladı.

Seçimle ASO Yönetim Kurulu Başkanı ve 10 Yönetim Kurulu üyesi ile Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurulu Delegeleri belirlenecek. Meclisin en yaşlı üyesi Niyazi Akdaş, seçim sonucunun hayırlara vesile olmasını diledi. Akdaş, 2018-2022 Dönemi Meclisin daha aktif, daha yapıcı bir meclis olmasını temenni ederek, meclisin Türk Sanayisine değerli katkılara sunacağına inandığını belirtti.

Oyunu kullanan ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise “Özellikle Ankara Sanayi Odamıza, Ankara’mıza hayırlı uğurlu olsun. Sanayicilere yakışır şekilde sakin bir seçim yapıldı. Katılımcı arkadaşlara ve basın mensuplarına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (DRY-

