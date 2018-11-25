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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- ASMLA Üyeleri Kopenhag’da Buluştu

- ASMLA Üyeleri Kopenhag’da Buluştu

otel önü

Diplomat Azınlıklar Konferans Terör Örgütü Saldırı 

-polisler

( KOPENHAG ) - ASMLA üyeleri Kopenhag’da buluştu KOPENHAG

- Danimarka ve İran arasında diplomatik krize yol açan 'Ahvaz’ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) üyeleri, Kopenhag'da bir araya geldi. ASMLA, Kopenhag'da bir otelde “İran’da devlet terörü” temalı bir konferans düzenledi.
Etkinliğe dünya genelinden 200 ASMLA üyesinin katıldığı açıklandı. ASMLA Sözcüsü Yaqoub el-Tostari, “Konferansın amacı, İran rejim terörünü tüm dünyaya anlatmak. Etnik ve dini olarak diğer azınlıklarla birlikte, İran’da devlet terörüne maruz kaldık. Kısa zamanda bağımsızlığımızı ilan ederek İran Ahvaz devletini kurmak istiyoruz” dedi.
Yoğun güvenlik önlemleri alınan konferansın düzenlendiği otelde polis çevreye bariyerler kurarken, caddelere de seyyar plaka tanıma sistemleri yerleştirdi. İran'daki saldırıyı üstlenmişlerdi İran’ın Ahvaz kentinde 22 Eylül’de askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları hedef alınmış, 25 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı ASMLA’nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi üstlenmişti. Öte yandan, Danimarka Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz ay İran istihbaratının Danimarka’daki ASMLA liderine suikast planladığı gerekçesiyle Tahran Büyükelçisini geri çağırmıştı. İran yönetimi, terör örgütü olarak gördüğü ASMLA üyelerine suikast planladığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
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