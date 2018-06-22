'Asma yaprağı' üretimine yönelik bağcılık sistemi - TEKİRDAĞ İzle
"Asma yaprağı" üretimine yönelik bağcılık sistemi - TEKİRDAĞ - Bağdan genel detay görüntü - Asma yaprağı toplayan kadınlar - Tekirdağ Bağçılık Araştırma Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Mehmet Ali Kiracı ile röportaj"Asma yaprağı" üretimine yönelik bağcılık sistemi - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde kurulan bağda oluşturulan "asma yaprağı" üretimine yönelik bağcılık sistemi çalışmaları devam ediyor - Tekirdağ Bağçılık Araştırma Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Mehmet Ali Kiracı: - "Üzüm yaprağı 2 - 3 liradan satılırken, Yapıncak yaprağı 10 - 12 lira arasından satılıyor. Yapıncak çok kaliteli bir yaprak olduğu için fiyatı 12 lira civarında"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde kurulan bağda oluşturulan "asma yaprağı" üretimine yönelik bağcılık sistemi çalışmaları sürüyor.Kiracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde Marmara Bölgesinde yemeklik asma yaprak üretimi için uygun üretim modelinin belirlenmesi kapsamında çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
Tüysüz ve ince olması nedeniyle sarmada Trakya mutfağının vazgeçilmezi Yapıncak üzümü asma yaprağının üretimi için gerekli araştırmaların, oluşturulan bağda yapıldığını aktaran Kiracı, bu çerçevede en yüksek verimin alınması için yeni budama, sulama ve bakım işlemlerinin denendiğini kaydetti. - "Asma yaprağının yan ürün olarak bölgede kullanımı arttı"Kiracı, bu üretim modelinin üzümü ikinci plana bıraktığını ifade ederek, "Asma yaprağının üzümden sonra yan ürün olarak bölgemizde kullanımı arttı. Bölgemizde Yapıncak üzümünün yaprağı sarmalık olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden Yapıncak üzümü bölgemizde önem kazanmıştır. Bu amaçla biz de üreticilerimizin 'Üzüme mi yaprağı mı yönelik üretim yapalım?' sorusuna cevap verebilmek için araştırma projesi başlattık." dedi. Yapıncak cinsi üzümün asma yaprağının Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden zeytinyağlı sarmaların ana malzemesi olarak tercih edildiğini belirten Kiracı, "Üreticilerimizin üretim kararlarında rasyonel tercih yapmalarına imkan sağlayacak bir proje yürütüyoruz. Bu yıl ve gelecek yıl yapacağımız araştırmalar ve alacağımız sonuçlarla üreticilerimize teknik ve ekonomik acıdan yaprakla üzümü ikisini birlikte şu noktaya kadar götürebilirsiniz diyeceğiz. Üreticiler de bizim tavsiyelerimize uydukları takdirde daha fazla gelir elde edeceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. - "Yapıncak asma yaprağının ünü Trakya'yı aşmaya başladı"Kiracı, dünyaca meşhur Tokat yaprağıyla yarışacak lezzetteki Yapıncak asma yaprağının ününün Trakya'yı aşmaya başladığını dile getirdi.Asma yaprağının Türkiye'de ekonomik değeri olan bir ürün olduğunu aktaran Kiracı, "Bölgemizde asma sadece üzümü için yetiştirilmiyor. Son yıllarda yemeklik sarmalarda kullanmak için asma yaprakları sıkça tercih edilmekte. Bu da üreticiler için çok güzel bir gelir kaynağı olmuş durumda. Yapıncaktan bir dekardan yaklaşık 300 kilo yaprak çıkacağını ön görüyoruz. Üzüm yaprağı 2 - 3 liradan satılırken, Yapıncak yaprağı 10 - 12 lira arasından satılıyor. Yapıncak çok kaliteli bir yaprak olduğu için fiyatı 12 lira civarında." diyerek konuşmasını tamamladı.