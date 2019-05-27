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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Asma yaprağı tezgahtaki yerini aldı İzle

Asma yaprağı tezgahtaki yerini aldı İzle

Şanlıurfa

Alışveriş Şili Kaynar 

--‘Yaprak sarma’ sezonu açıldı
-Yaprak sarmalardan detaylar
-Vatandaşların ilgi gösterme görüntüleri
-Vatandaşlardan Aynur Kaya'nın konuşmaları
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL) - ‘Yaprak sarma’ sezonu açıldı - Yöresel yemek tarifini tezgah başında anlatı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da asma yaprakları tezgahtaki yerini aldı. Kentte genelde kırsal mahallelerdeki bağlarda tek tek toplanarak merkeze getirilen asma yaprakları büyük rağbet görüyor. Şanlıurfa’daki geleneksel 'sarma dolması’ ise daha çok asma ve dut yaprağı ile yapılıyor. Vatandaşların rağbet gösterdiği asma yaprağının kilosu 15 liradan satılıyor. Tezgahtan alışveriş yapan Aynur Kaya, asma yaprağının Şanlıurfa’nın geleneksel yemeği olduğunu belirterek yapraktan yapılan “sarma dolması” yemeğinin tarifini anlattı. Kaya, “Yaprakları önce sıcak kaynar suda bekletiyorsun, Bunlar bu şekilde yumuşak oluyor yani pişmiş gibi oluyor. Daha sonra dolmanın içi hazırlanıyor ekşili, acılı, zeytinyağlı isteğe göre hazırlanıyor. Daha sonra bunlar tek tek sarılıp tencereye diziliyor. Daha sonra üzerine dolma taşları dizilip, öyle pişiriliyor” diye konuştu.

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